Украинский лидер в интервью итальянскому телеканалу Rai1 рассказал, что на фронте сложилась патовая ситуация из-за задержки техники и оружия от западных союзников нашей страны, информирует «НБН».

По словам гаранта, задержки поставок вооружения – «это ошибки». Президент напомнил, что Украина воюет с террористами, армия которых является одной из самых больших в мире. ВСУ не хватает боеприпасов, кроме того, им нужны современные технические средства.

При этом, как напомнил Зеленский, защитники добились успехов в военно-морских операциях – страна-агрессор потеряла много кораблей.

Глава государства отметил, что Путин хочет лишить нашу страну независимости и сделать ее частью «империи» – это его главная цель в войне. Лидер украинцев подчеркнул, что Кремль начал публично говорить о том, что он не выполнил свои задачи, намекая на то, что РФ не будет останавливаться.

Гарант подчеркнул, что он верит в победу Украины в этой войне, победу над злом, добавив, что он за два года полномасштабного вторжения никогда не думал сдаваться.

Ранее военный эксперт назвал ситуацию на фронте патовой и рассказал, что нужно защитникам для перелома на поле боя.