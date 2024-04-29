Украинский лидер в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве 29 апреля указал на сложности с западной военной помощью для нашей страны, информирует «НБН» со ссылкой на OBOZ.UA.

По словам гаранта, пройден самый сложный первый пункт в этом вопросе – голосование за выделение финансирования для Украины, пакет помощи уже одобрен. На втором этапе – своевременной поставки вооружений Киеву президент позитива не видит, так как передача началась, однако ее нужно ускорять.

При этом, как отметил, глава государства, остаются вопросы к третьему и четвертому пунктам этого процесса, ведь до сих пор до конца не понятно, что конкретно получат ВСУ и где это оружие защитники смогут применять.

Говоря о помощи США, Зеленский сообщил, что кое-что Украина уже начала получать, однако этого недостаточно, чтобы наполнить Силы обороны и укомплектовать соответствующее количество бригад.

Напомним, на заседании «Рамштайна» украинский лидер назвал три приоритета нашей страны в военной помощи.