В ходе выступления украинский лидер напомнил участникам «Рамштайна», что они не просто принимают решения о поставках оружия нашей стране, а решают судьбу мира, который будет жить по правилам, которые все признают, либо будет зависеть от тех, кто творит насилие, информирует «НБН».

По словам гаранта, за полгода отсутствия помощи США российские захватчики смогли перехватить инициативу на фронте, однако сейчас Силы обороны Украины могут не только стабилизировать ситуацию, но и освобождать оккупированные регионы.

Глава государства напомнил, что наша страна и армия больше всего нуждаются в системах противовоздушной обороны, в частности в минимум семи ЗРК Patriot, чтобы сбивать вражескую авиацию и не подпускать ее к границам Украины.

Зеленский добавил, что также защитникам необходимо дальнобойное оружие и артиллерийские средства, чтобы сорвать контрнаступление ВС РФ, остановить атаки армии Путина и проводить свои операции.

Напомним, глава Минобороны США Ллойд Остин назвал приоритет сегодняшней встречи «Рамштайн» и сообщил, когда в Украине появятся первые F-16.