В понедельник, 8 июля, в ходе совместной пресс-конференции с главой польского правительства Дональдом Туском украинский лидер напомнил, что сначала венгерский премьер посетил Киев, после чего отправился в Москву. По словам президента, он не знал, что Орбан собрался с визитом в столицу РФ, информирует «НБН».

Зеленский отметил, что это «независимый выбор» представителя Будапешта, подчеркнув, что он не может быть посредником между Украиной и страной-агрессором.

Гарант объяснил, что роль посредника могут играть только сильные союзники, которые имеют мощную армию или экономику, которая влияет на РФ и от которой она зависит. По мнению главы государства, такую миссию могут выполнить США, КНР и страны Евросоюза.

Напомним, сегодня глава венгерского правительства встретился с китайским лидером в Пекине. Си Цзиньпин в очередной раз призвал к прекращению огня в Украине.