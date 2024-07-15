В ходе пресс-конференции украинский лидер напомнил, что перед наступлением армии Путина на севере Харьковщины наша страна почти 8 месяцев ожидала пакет военной помощи от США, что стало для нее серьезным вызовом, информирует «НБН».

По словам гаранта, он не хочет сравнивать Сырского и Залужного. Зеленский отметил, что он ко всем относится с уважением и каждый выполняет свою задачу. Президент признался, что ему сложно сказать, что было бы, если бы не изменилось командование Сил обороны, отметив, что это является послевоенным вопросом.

Лидер украинцев не считает, что, если бы кто-либо был на месте нынешнего главкома ВСУ, не было бы прорыва захватчиков на севере Харьковщине. Глава государства считает, что оккупанты все равно бы осуществили это наступление, так как они хотят взять под контроль областной центр.

Зеленский добавил, что плюсом в назначении Сырского было его знание этого региона, так как деоккупация области проходила под его командованием.

Также в ходе пресс-конференции президент высказался о возможном увольнении Шмыгаля.