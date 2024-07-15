В ходе пресс-конференции украинский лидер ответил на вопрос представителя СМИ, возможны ли кадровые перестановки в правительстве в ближайшее время. Ранее издание «Украинская правда» заявляла, что гарант «устал» от Шмыгаля и, вероятно, уволит его. На должность премьера якобы рассматривают первого вице-премьера — министра экономики Юлию Свириденко, информирует «НБН».

Президент заявил, что, если в правительстве будут изменения – журналисты об этом узнают. Глава государства отметил, что перестановки в Кабмине возможны, добавив, что «мы сейчас занимаемся этим процессом».

Украинский лидер отметил, что он с некоторыми министрами обсуждает те или иные изменения, в частности «проговаривает некоторые вещи» со Шмыгалем. Также Зеленский напомнил, что действующее правительство работает дольше всех в истории нашей страны.

Гарант, отвечая на уточняющий вопрос об отставке премьера, заявил, что «мы поговорим об этом позже».

Ранее украинские СМИ заявили, что на Банковой обсуждают увольнение советника руководителя ОПУ Михаила Подоляка.