Президент в ходе встречи с представителями СМИ после переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что не собирался увольнять начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова и главу Министерства обороны Рустема Умерова.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам украинского лидера, он не собирался менять руководителя военной разведки. Зеленский отметил, что «эта информация ходила», добавив, что также не стоял вопрос об отставке главы оборонного ведомства.

Ранее издание Forbes заявило, что на Банковой думают об увольнении Буданова, Умерова и главкома ВСУ Александра Сырского.

Журналисты написали, что в ближайшие месяцы на должность начальника ГУР МОУ могут назначить главу Службы внешней разведки Олега Иващенко, а Буданова уволить из-за его натянутых отношений с руководителем ОПУ Андреем Ермаком.

В Офисе президента есть претензии и к Умерову – он так и не смог наладить стабильную работу оборонного ведомства. СМИ назвало кандидатов на должность руководителя МО его первого заместителя Ивана Гаврилюка и главу Минцифры Михаила Федорова.

Также у Зеленского еще летом обсуждали возможную замену главкома ВСУ, Сырский якобы прохладно относился к развитию беспилотных систем в Силах обороны. Однако собеседник издания заявил, что сейчас генерала никто не будет трогать.

Напомним, ранее журналисты узнали причины увольнения заместителя Ермака Ростислава Шурмы.