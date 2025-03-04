Представитель Офиса Зеленского в своем Telegram-канале отреагировал на приостановку поставок военной помощи из США в Украину. По его словам, в первую очередь Киеву нужно оценить, какие именно программы перестанут работать, учитывая, что многие их них уже были в фазе завершения.

Также чиновник призвал не забывать о программах, которые были согласованы в Конгрессе США, пишет издание «НБН».

Советник главы ОПУ отметил, что также Киеву нужно оценить возможности закупки или получения аналогов американского оружия у государств-союзников в Европе, учитывая, что программы замещения уже работают.

Подоляк напомнил, что ранее наша страна сталкивалась с длительной приостановкой помощи из США, этот опыт помог ей адаптироваться к таким ситуациям.

Представитель Офиса Зеленского добавил, что Украина будет проводить тщательный аудит того, что есть, что можно изготовить в рамках партнерских сотрудничеств, что можно заменить. При этом Киев не будет обходить возможность переговоров с партнерами в США.

Напомним, американский отставной генерал Бен Ходжес объяснил, почему Штаты пожалеют, что оставили Украину без военной помощи.