Ходжес утверждает, что РФ, продолжая войну против Украины, все равно будет сталкиваться с неприятностями, несмотря на остановку помощи от США. По его словам, заявления Трампа о том, что у Киева «нет карт», не являются правдой, ведь Россия сейчас «в большой беде».

Об этом информирует издание «НБН» со ссылкой на Newsweek.

Отставной генерал считает, что отказ Белого дома от поддержки Украины вдохновит ее европейских союзников компенсировать американскую помощь. Более 20 государств могут объединить свои промышленные мощности, которые затмят то, что есть у РФ.

Бывший военачальник признал, что украинцам и европейцам «на какое-то время будет плохо». Однако в конечном итоге Вашингтон пожалеет, что «бросил» Киев, что Европа смогла помочь Украине без Штатов, ведь Америка потеряет огромное количество влияния.

Ранее политический эксперт Виталий Портников объяснил, почему стратегия главы Белого дома по достижению мира в Украине является провальной.