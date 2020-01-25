Конфликт с Россией – это навсегда: Зеленский рассказал о «шраме» между Киевом и Москвой

В интервью девятому каналу израильского телевидения президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российско-украинский конфликт не пройдет бесследно для двусторонних отношений.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на mk.ru.

«Я чувствую, что это большая беда, которая навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосется ли этот шрам, я вообще не уверен», — заявил президент Украины. Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что в последнее время отношения между Киевом и Москвой сдвинулись с мертвой точки.

Он также отметил, что войну на Донбассе начала не Украина, и единственное, что может разрешить конфликт — это минские соглашения.

«Это бумага, документ, объект, вокруг которого возможно встречаться», — отметил Зеленский. Также он подчеркнул важность того, что диалог начался, а прямое общение с президентом России Владимиром Путиным способствует продвижению к урегулированию конфликта.

Что касается дальнейшего развития событий, Зеленский подчеркнул, что прямой диалог с Путиным будет продолжен, Украина будет настаивать на выводе всех российских войск с временно оккупированных территорий и возвращении Крыма.

Ранее сообщалось о том, что через 4 месяца должна состояться очередная встреча в «нормандском формате» президентов Украины и России.