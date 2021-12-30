Как информирует «НБН» со ссылкой на Inverse, представители NASA (Национальное управление Штатов по исследованию космоса и аэронавтике) предупредили, что к нашей планете приближается астероид. Максимальное приближение с Землей будет наблюдаться шестого января 2022-го года.

Согласно обнародованной информации «НАСА», в длину астероид составляет почти тринадцать метров (12,8). Если сравнивать это с транспортными средствами, то он будет размером с автобус.

Касательно того, насколько близко небесное тело приблизится к Земле, то астероид пролетит от нашей планеты на расстоянии ровно в 7,4 миллиона километра. Это равно 19 дистанциям от Земли к Луне.

В космическом агентстве также добавили, что астероид YE15 не представляет ни малейшей опасности для человечества.

Как известно, в этом месяце, а точнее, одиннадцатого декабря, мимо нашей планеты пролетел астероид 4660 Nereus. Его размеры достигали в длину 330 метров.