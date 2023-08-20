О том, что 19-го августа, согласно утвержденной программе полета «Луны-25», был выдан импульс для создания предпосадочной эллиптической орбиты, и уже ближе к 15 часам по времени Москвы, связь с КА прервалась, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в официальном Telegram-канале «Роскосмоса».

Как стало известно, все попытки, направленные на поиск указанного аппарата, как и выхождение с ним на связь, сделанные в период с 19-го по 20-е августа, результатов не принесли: в соответствии с предварительным анализом, из-за отклонения реальных параметров импульса от теоретических, КА перешел на нерасчетную орбиту, после чего прекратил свое существование, столкнувшись с поверхностью Луны.

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