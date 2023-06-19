Специалисты изучили составы мыла, которыми чаще всего пользуются жители США. Оказалось, что некоторые компоненты средств способны привлечь или отпугнуть комаров.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на iScience.

Например, насекомым нравится аромат тропических фруктов и ананаса, в то же время они не переносят запах полевых цветов, бурбона, кокоса и арбуза. Кроме того, есть ряд факторов, который также влияет на «заинтересованность» комаров в тех или иных людях.

Чаще всего насекомые «атакуют» людей с первой группой крови I(O). Также подвергаются нападению комаров те, кто любит заниматься спортом на открытом воздухе, поскольку кровососов привлекают движение, тепло, молочная кислота и углекислый газ. Кроме того, насекомых завлекает одежда черного цвета, поэтому людей, которые носят светлые оттенки, они атакуют реже.

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