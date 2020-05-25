Кантона возглавил топ-100 лучших трансферов в истории Английской Премьер-Лиги

Спорт
Игорь Матвиенко0
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Авторитетный портал FourFourTwo опубликовал свою версию лучших трансферов за всю 27-летнюю историю Английской Премьер-Лиги.

За основу был взят показатель цена/качество.

Кантона возглавил топ-100 лучших трансферов в истории Английской Премьер-Лиги

Эрик Кантона

Первое место рейтинга занял француз Эрик Кантона, чей трансфер из «Лидса» в «Манчестер Юнайтед» в первый год существования Лиги обошелся «красным дьяволам» в смехотворную по нынешним меркам сумму в 1,2 млн фунтов.

Кантона возглавил топ-100 лучших трансферов в истории Английской Премьер-Лиги

Сол Кэмпбел

На второе место журналисты отправили англичанина Сола Кэмпбела, переход которого в 2002 году из «Тоттенхэма» в стан заклятых врагов по Северному Лондону – «Арсенал» не стоил «канонирам» ни пенса.

Кантона возглавил топ-100 лучших трансферов в истории Английской Премьер-Лиги

Н’Голо Канте

И замкнул тройку действующий игрок «Челси» Н’Голо Канте, в 2015 году перешедший за 5,6 млн фунтов из французского «Кана» в «Лестер Сити».

Удивляет 4-е место в рейтинге южноамериканца Лукаса Радебе, который стоил «Лидсу» 50 тыс. фунтов.

Кантона возглавил топ-100 лучших трансферов в истории Английской Премьер-Лиги

Лукас Радебе

Еще больше вопросов возникает с отсутствием в номинации Тьерри Анри. За француза, ставшему за 8 лет настоящей легендой «Арсенала», «канониры» отдали «Ювентусу» всего 10 млн фунтов.

Кантона возглавил топ-100 лучших трансферов в истории Английской Премьер-Лиги

Тьерри Анри

Из действующих звезд футбола отметим 50-е место Луиса Суареса и 40-е Мохамеда Салаха.

Топ-10 лучших трансферов АПЛ.

  • Эрик Кантона Лидс – Манчестер Юнайтед-1992/1,2 млн фунтов
  • Сол Кэмпбел Тоттенхэм – Арсенал-2002/бесплатно
  • Н’Голо Канте Кан – Лестер Сити-2015/5,6
  • Лукас Радебе Кайзер Чифс – Лидс-1994/0,05
  • Николя Анелька ПСЖ – Арсенал-1997/0,5
  • Патрик Виейра Милан – Арсенал-1996/3,5
  • Эдвин Ван дер Сар Фулхэм – Манчестер Юнайтед-2005/2
  • Деле Алли МК Донс – Тоттенхэм-2015/5
  • Семи Хююпя Виллем II – Ливерпуль-1999/2,6
  • Уле-Гуннар Сольскьяер Мельде – Манчестер Юнайтед-1996/1,5

    • По материалам: lb.ua


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