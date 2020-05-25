Кантона возглавил топ-100 лучших трансферов в истории Английской Премьер-Лиги
Авторитетный портал FourFourTwo опубликовал свою версию лучших трансферов за всю 27-летнюю историю Английской Премьер-Лиги.
За основу был взят показатель цена/качество.
Эрик Кантона
Первое место рейтинга занял француз Эрик Кантона, чей трансфер из «Лидса» в «Манчестер Юнайтед» в первый год существования Лиги обошелся «красным дьяволам» в смехотворную по нынешним меркам сумму в 1,2 млн фунтов.
Сол Кэмпбел
На второе место журналисты отправили англичанина Сола Кэмпбела, переход которого в 2002 году из «Тоттенхэма» в стан заклятых врагов по Северному Лондону – «Арсенал» не стоил «канонирам» ни пенса.
Н’Голо Канте
И замкнул тройку действующий игрок «Челси» Н’Голо Канте, в 2015 году перешедший за 5,6 млн фунтов из французского «Кана» в «Лестер Сити».
Удивляет 4-е место в рейтинге южноамериканца Лукаса Радебе, который стоил «Лидсу» 50 тыс. фунтов.
Лукас Радебе
Еще больше вопросов возникает с отсутствием в номинации Тьерри Анри. За француза, ставшему за 8 лет настоящей легендой «Арсенала», «канониры» отдали «Ювентусу» всего 10 млн фунтов.
Тьерри Анри
Из действующих звезд футбола отметим 50-е место Луиса Суареса и 40-е Мохамеда Салаха.
Топ-10 лучших трансферов АПЛ.
По материалам: lb.ua