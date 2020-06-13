Полуфинальным матчем на Кубок «Ювентус» – «Милан» в Италии рестартовал футбольный сезон

Ответный полуфинальный матч на Кубок Италии между «Ювентусом» и «Миланом» прошел на туринском «Альянц Стэдиуме» без зрителей. Но если б они и были – голов бы они не увидели. Встреча завершилась безголевой ничьей – 0:0.

Примечательно, что два героя первого матча в Милане – Анте Ребич у миланцев и Криштиану Роналду у туринцев на сей раз оказались в роли антигероев.

Напомним, первый полуфинальный поединок между этими командами, который состоялся без одного дня ровно 4 месяца назад – 13 февраля, завершился вничью – 1:1. Счет открыл Ребич на 61-й минуте, а восстановил статус-кво Роналду, реализовав пенальти на 90+1 минуте.

С интервалом в одну минуту эти два футболиста оказались в эпицентре и ответного поединка.

Вначале на 17-й минуте Криштиану при помощи арбитра Даниэле Орсато и VAR заработал пенальти, и успешно его не реализовал.

Криштиану Роналду

А спустя минуту на авансцену вышел Анте, зачем-то решив продемонстрировать мастерство в несвойственной для футболиста дисциплине – кунг-фу. Того же Орсато умение хорвата переквалифицироваться – впечатлило. Как итог, Ребич увидел перед собой красную карточку, и оставил гостей в меньшинстве до конца встречи.

Численным преимуществом хозяева не воспользовались, но, благодаря результату первого матча, этого оказалось достаточно для выхода в финал.

Соперник «Ювентуса» по финальному матчу определится в субботу в поединке «Наполи» – «Интер». Первый поединок между этими командами в Милане выиграли неаполитанцы – 1:0.

По материалам: lb.ua