Ребров завоевал престижную индивидуальную награду в Венгрии

Сергей Ребров

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров был признали лучшим тренером года в Венгрии, сообщается на официальном сайте Федерации футбола.

Украинский специалист опередил в голосовании наставника «Мезйоковешда» Аттилу Куттора и главного тренера «Залаэгерсега» Мартона Габора.

«У меня была хорошая коммуникация и взаимное доверие с командой. Команда хотела прогрессировать и справилась с поставленной задачей», — заявил Ребров на торжественной церемонии награждения.

Az Év Edzője! A RangAdó Díjátadón a Ferencváros vezetőedzője vehette át a legjobb mesternek járó elismerést. 🗣️"Jól kommunikáltam a csapattal, megvolt a kölcsönös bizalom, de a játékosokon múlt a címvédés, ők akartak jobban játszani." pic.twitter.com/UNbvpBTMmx

— MLSZ (@MLSZhivatalos) July 1, 2020

Напомним, что Fradi в нынешнем сезоне защитили титул сильнейшей команды Венгрии.

По материалам: lb.ua