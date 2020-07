Мане, Салах і Фірміно забили на трьох 250 голів за «Ліверпуль»

Садіо Мане, Роберто Фірміно і Мохамед Салах

Напередодні «Ліверпуль» обіграв «Брайтон» в 34-му турі чемпіонату Англії (3:1). Нападаючий Мохамед Салах оформив дубль.

За повідомленням пресслужби клубу, трійка нападу мерсисайдської команди: Салах, Роберто Фірміно і Садіо Мане забила 250 голів у всіх турнірах під керівництвом Юргена Клоппа.

2️⃣5️⃣0️⃣ combined goals in all competitions under Jürgen Klopp! 9️⃣4️⃣ Salah 👑 7️⃣9️⃣ Mane ⚡️7️⃣7️⃣ Firmino 😎 pic.twitter.com/oQ9nIwPY2e

— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 8, 2020

Нагадаємо, ця трійця сформувалася влітку 2017 року, коли «Ліверпуль» здійснив трансфер з «Роми» Салаха.

За рік до цієї події стан «червоних» поповнив Мане, а ще роком раніше в команду прийшов Фірміно.

