Ексфутболіст «Шахтаря» перейшов у лондонський «Арсенал»
Вілліан
«Арсенал» оголосив про підписання контракту з колишнім півзахисником «Челсі» і «Шахтаря» Вілліаном, повідомляє пресслужба «канонірів».
Контракт з 32-річним бразильцем розрахований на три роки.
Додамо, що чинна угода з «Челсі» закінчилася в серпні і Вілліан став вільним агентом.
Зазначимо, що «пенсіонери» пропонували бразильцеві продовжити контракт лише на два роки, з чим Вілліан був не згоден.
Минулого сезону бразилець забив 11 м’ячів і віддав 9 гольових передач у 47 матчах за «Челсі».
У складі клубу із «Стемфорд Брідж» Вілліан грав з 2013 року, за весь час він забив 63 м’ячі і віддав 56 результативних передач у 339 матчах.
По материалам: lb.ua