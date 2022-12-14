Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Офиса Президента, Владимир Зеленский во время телефонного разговора Томасом Бахом выразил свое разочарование процессам, которые сейчас происходят вокруг возвращения представителей страны-агрессора в международные соревнования.



Дословно из заявления президента Украины:

«Начиная с февраля 2022 года от действий России погибли 184 украинских спортсмена. Невозможно пытаться быть нейтральными, когда уничтожаются основы мирной жизни, а также игнорируются общечеловеческие ценности».

Согласно словам президента Украины, молчание спортсменов, тренеров, а также функционеров потакает агрессии, а Российская Федерация использует спорт в целях пропаганды.

Глава государства добавил, что единственным справедливым ответом на данные действия может стать только полная изоляция государства-террориста на международной арене. В том числе, это касается международных спортивных соревнований.

Напомним, ранее вчера мы уже писали о том, что Верховная Рада Украины наложила санкции на Анатолия Тимощука и других российских спортсменов.