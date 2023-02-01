Как информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал», первого февраля ВСУ «задвухсотили» генерального секретаря Федерации каратэ РФ Сергея Увицкого. Это произошло во время боевого столкновения на Донбассе.

Выяснилось, что известный каратист воевал в отряде русского союза боевых искусств «Союз», куда пришел в качестве добровольца. Отмечается, что в этом подразделении воевало немало представителей российского спорта. В частности, там были Всеволод Мохирев, Сергей Плеханов, также Рамиль Габбасов.

Также известно, что часть отряда «Союз» отправился воевать на территорию Украины после того, как прошел подготовку в Чечне.

На момент гибели российскому каратисту исполнился 41 год.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что президент МОК Томас Бах сделал заявление о том, что он хотел бы вернуть российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.