Как информирует «НБН», такое сообщение Баха процитировало издание «Общественное».

«Это вовсе не отвечает ценностям и миссии Олимпийской хартии – исключать атлетов из-за их паспорта. Будут ли они допущены в Париж в 2024-м? Вероятно. Белорусы и россияне могли бы выступить на ОИ-2024 под нейтральным флагом. Миссией Международного Олимпийского комитета является собрать вместе атлетов со всего мира, что является особым символом Олимпиады».

При этом, отвечая на вопрос относительно заявления президента НОК Украины Вадима Гутцайта и вероятном бойкоте соревнований украинской стороной, Томас Бах подчеркнул, что «бойкот не соответствует их миссии», добавив:

«Мы прекрасно знаем точку зрения Украинского государства, которое хочет не только изолировать РФ как государство, но и изолировать всех россиян».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Украина во время ОИ-2024 превзошла свои результаты Олимпийских игр 2016 года.