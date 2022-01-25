Как информирует «НБН» со ссылкой на Nature Communications, ученым удалось обнаружить в организме человека маленькие органы клетки, находящиеся в межклеточном пространстве, которые способны блокировать все штаммы инфекции коронавируса.

Доклинические эксперименты продемонстрировали, что везикулы, которые были найдены учеными, имеют в себе потенциал против новых штаммов коронавируса.

В том числе, американские исследователи обнаружили в человеческом организме внеклеточные везикулы evACE2. Это небольшие органеллы, которые содержат белок ACE2, имеющий возможность блокировать все виды коронавирусной инфекции.

По результатам исследования ученые отметили:

«Стоит отметить, что эти везикулы выделены из плазмы или клеток организма, уничтожаюь коронавирусную инфекцию, конкурируя с клеточными АСЕ2».

Также отмечается, что такой противовирусный агент содержится в крови человека. Он же является естественной защитой против инфекции коронавируса. Согласно проведенным доклиническим экспериментам, эти везикулы ликвидируют широкий спектр штаммов SARS-CoV-2. Также они имеют потенциал против новых коронавирусов.

Согласно словам исследователей, найденные в человеческом организме везикулы действуют как «приманка» для вируса. Они отвлекают его от белка ACE2 на поверхности клеток, которые он пытается заразить. А когда везикулы соединяются с SARS-CoV-2, то они блокируют главные функции патогена, сообщая иммунной системе о том, что его необходимо изъять из организма.

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