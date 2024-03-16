О том, что возвращение бывшего чемпиона «боев без правил» Конора Макгрегора откладывалось несколько раз, и потому ирландец был вынужден найти несколько необычные методы рекреации, пишет «НБН», ссылаясь на профильный портал MMA Fighting.

По словам Макгрегора, у него поначалу было несколько тренировочных баз: лагерь в Каннах (южная часть Франции) и Дубае, где с ним спарринговали такие же чемпионы мира. Ирландец надеялся, что следующий бой пройдет в декабре-январе, «но все откладывалось».

Именно по этой причине титулованный боец, в итоге, потерял всякий интерес к своей карьере, и на определенный временной отрезок попросту завершил тренировки, однако лишь частично.

Макгрегор вспомнил:

Я не прекращал тренироваться совсем, просто прекращал заниматься полноценно и начал понемногу выпивать.

Впрочем, уже сейчас, если верить ирландцу, он готов вернуться, но вначале пройдет полное тестирование [видимо, на алкоголь] и подготовится к бою.

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