Помните, что лучше всего заряжать устройство не от USB-кабеля, а от розетки, из-за большого количества тока. Также важно уделить внимание выбору кабеля, используйте оригинальный, тот, который идет в комплекте со смартфоном, либо найдите ему надежную замену, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Также ускорить процесс зарядки гаджета поможет его отключение. Кроме того, можно использовать функцию быстрой зарядки, если она есть в вашем устройте. Проверить ее наличие можно в настройках.

Помогает уменьшить количество расходуемого заряда режим в «самолете» (или режим «полета»), поскольку в телефоне отключается сотовая связь, GPS, Bluetooth, Wi-Fi и NFC.

Не забывайте закрывать все программы, которые работают в фоновом режиме, тратят заряд смартфона и замедляют зарядку.

Ранее эксперт Министерства цифровой трансформации рассказал, какие мессенджеры стоит выбирать украинцам для безопасного общения с родными, которые находятся в зоне боевых действий или на оккупированной территории.