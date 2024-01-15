Недавно Telegram запустил новый проект — Notcoin, который вызвал значительный интерес среди украинцев, пишет WomanEL. После успешного бета-тестирования, в котором приняло участие более 650 000 человек, проект теперь доступен широкой публике. Его особенностью является то, что для участия не нужны никакие затраты, поэтому присоединиться можно в любое время.
Notcoin поддерживается TON от Telegram, обеспечивая широкое охват через мессенджер. В этой статье вы найдете гайд о Notcoin: что это, как быстро зарабатывать монеты Ноткоин и их особенности.
Что такое Notcoin?
Notcoin — это интерактивный бот-игра в Telegram, где пользователи зарабатывают Notcoin, кликая на монету. Игроки могут создавать команды, приглашать друзей, выполнять задания и конкурировать в рейтингах.
Notcoin также является новой мем-монетой, созданной на блокчейне TON. Проект имеет потенциал привлечь большое количество холдеров через популярность Telegram.
Ноткоин — это новая криптовалюта, интегрированная с игровым приложением в Telegram. Основная игра — «Кликер», где игроки получают криптовалюту за каждое нажатие на кнопку. Эта игра была запущена менее недели назад.
Сейчас идеальное время для присоединения к Notcoin, так как проект еще не достиг максимального числа пользователей.
Новичкам в Notcoin предлагается уникальная возможность начать с бонусом в виде криптомонет. Для этого нужно зарегистрироваться с помощью специальных инвайт-ссылок.
Одна из таких инвайт-ссылок выглядит так: https://t.me/notcoin_bot?start=r_573984_6413428.
Преимущества Notcoin: перспективность, доступность, надежность
Недавно состоялась конференция, где обсуждалась будущая интеграция Notcoin на централизованные биржи. Проект быстро привлек внимание пользователей, предлагая возможность заработка без вложений. На конференции объявили о предполагаемой цене продажи Notcoin. Также проект уже имеет учетную запись на CoinMarketCap, и Павел Дуров, основатель Telegram, подтвердил свое участие в фарминге Notcoin.
Как зарабатывать Notcoin?
Для фарминга Notcoin нужно установить соответствующего бота в Telegram, присоединиться к команде или играть самостоятельно. Основная стратегия — кликать на монету, ловить ракеты и использовать ускорители.
Для новых пользователей начальный баланс составляет 2500 Notcoin. Основная цель — увеличивать свой баланс путем кликания на монету. Ракеты позволяют значительно увеличить количество монет за одно нажатие.
Notcoin также предлагает дополнительные способы заработка, такие как приглашение друзей и участие в лигах. Во вкладке Earn пользователи могут узнать о других методах заработка.
Секрет эффективного фарминга Notcoin заключается в медленном кликании на монету, примерно раз в 3 секунды, чтобы поймать ракету и активировать быстрый режим, который увеличивает количество монет.
Основания для роста Notcoin – 10 ключевых аргументов, почему это не обман
Имея опыт в сфере криптовалют с 2017 года, можно заметить, что валюты с пирамидальной структурой часто показывают впечатляющий рост, хотя и в краткосрочной перспективе.
Вот анализ причин, почему Notcoin может вырасти и стать настоящей криптовалютой:
- Важный фактор — упоминание NOTCOIN на крупных криптобиржах. Это может способствовать росту актива. Ниже добавляю скриншот доказательств. Обычно первыми листингуются на таких платформах, как Gate.io и Binance.
- Уникальная геймификация. Проект предлагает новые уровни за заработанные монеты, что привлекает людей.
- Многоуровневая партнерская программа. Приглашая людей по ссылке, вы стимулируете их к подобным действиям, создавая цепочечный эффект.
- Поддержка от ведущих криптобирж — OKX, Bybit, Binance EN, которые уже используют платформу.
- Развитие TON Space: Игра является частью развития платформы TON Space.
- Конференция в Дубае: После презентации на официальной конференции TON в Дубае, проект привлек 450 000 пользователей за три недели.
- Поддержка от TON и Telegram: Команды TON и Telegram активно продвигают игру, что способствует росту пользовательской базы официального кошелька TON в Telegram.
- Наличие Notcoin на coinmarketcap.
- Наличие Notcoin на holder.io.
- Наличие Notcoin на Bybit.
Игра также набрала популярность на рынке СНГ, что означает, что еще много потенциальных пользователей узнают о ней. Это может произойти, когда валюту листингуют на рынках.
Сколько будет стоить Ноткоин?
Текущая оценка цены: $1 — 100’000 $NOT
На мой взгляд, это вполне вероятный сценарий, учитывая общее количество предложений и потенциальные инвестиции. Наша цель — максимизировать количество токенов. Вот моя стратегия:
- Покупка ТапБота в игре. С его помощью каждые 12 часов можно получать до 150 тыс. монет при повышении уровня мультитапа.
- Выполнение квестов. За каждый квест начисляют в среднем 100 тыс. монет. За выполненные квесты я уже заработал около 2 млн монет.
- Получение бонуса за переход в высшую лигу. Это также прибыльное занятие, принесет более 1 млн монет, но потребует активных действий.
- Приглашение друзей. За каждого приглашенного друга вы получите бонус, который поможет увеличить ваш баланс. Друзья также получат бонус, перейдя по вашей реферальной ссылке.
Листинг токена: когда и где?
Точная дата пока неизвестна. Но, согласно последним новостям, листинг ожидается на бирже BingX. Стоит заранее подготовиться и зарегистрировать аккаунт для оперативной продажи токенов в случае их листинга.
Регистрация доступна по ссылке https://t.me/notcoin_bot?start=r_573869_6413428
Поделитесь в комментариях, сколько монет вам уже удалось заработать. Помните, игра бесплатна, и это отличная возможность попробовать фармить монеты без вложений.