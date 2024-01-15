Недавно Telegram запустил новый проект — Notcoin, который вызвал значительный интерес среди украинцев, пишет WomanEL. После успешного бета-тестирования, в котором приняло участие более 650 000 человек, проект теперь доступен широкой публике. Его особенностью является то, что для участия не нужны никакие затраты, поэтому присоединиться можно в любое время.

Notcoin поддерживается TON от Telegram, обеспечивая широкое охват через мессенджер. В этой статье вы найдете гайд о Notcoin: что это, как быстро зарабатывать монеты Ноткоин и их особенности.

Что такое Notcoin?

Notcoin — это интерактивный бот-игра в Telegram, где пользователи зарабатывают Notcoin, кликая на монету. Игроки могут создавать команды, приглашать друзей, выполнять задания и конкурировать в рейтингах.

Notcoin также является новой мем-монетой, созданной на блокчейне TON. Проект имеет потенциал привлечь большое количество холдеров через популярность Telegram.

Ноткоин — это новая криптовалюта, интегрированная с игровым приложением в Telegram. Основная игра — «Кликер», где игроки получают криптовалюту за каждое нажатие на кнопку. Эта игра была запущена менее недели назад.

Сейчас идеальное время для присоединения к Notcoin, так как проект еще не достиг максимального числа пользователей.

Новичкам в Notcoin предлагается уникальная возможность начать с бонусом в виде криптомонет. Для этого нужно зарегистрироваться с помощью специальных инвайт-ссылок.

Одна из таких инвайт-ссылок выглядит так: https://t.me/notcoin_bot?start=r_573984_6413428.

Преимущества Notcoin: перспективность, доступность, надежность

Недавно состоялась конференция, где обсуждалась будущая интеграция Notcoin на централизованные биржи. Проект быстро привлек внимание пользователей, предлагая возможность заработка без вложений. На конференции объявили о предполагаемой цене продажи Notcoin. Также проект уже имеет учетную запись на CoinMarketCap, и Павел Дуров, основатель Telegram, подтвердил свое участие в фарминге Notcoin.

Как зарабатывать Notcoin?

Что такое Notcoin, Источник: telegram

Для фарминга Notcoin нужно установить соответствующего бота в Telegram, присоединиться к команде или играть самостоятельно. Основная стратегия — кликать на монету, ловить ракеты и использовать ускорители.

Для новых пользователей начальный баланс составляет 2500 Notcoin. Основная цель — увеличивать свой баланс путем кликания на монету. Ракеты позволяют значительно увеличить количество монет за одно нажатие.

Notcoin также предлагает дополнительные способы заработка, такие как приглашение друзей и участие в лигах. Во вкладке Earn пользователи могут узнать о других методах заработка.

Секрет эффективного фарминга Notcoin заключается в медленном кликании на монету, примерно раз в 3 секунды, чтобы поймать ракету и активировать быстрый режим, который увеличивает количество монет.

Основания для роста Notcoin – 10 ключевых аргументов, почему это не обман

Имея опыт в сфере криптовалют с 2017 года, можно заметить, что валюты с пирамидальной структурой часто показывают впечатляющий рост, хотя и в краткосрочной перспективе.

Вот анализ причин, почему Notcoin может вырасти и стать настоящей криптовалютой:

Важный фактор — упоминание NOTCOIN на крупных криптобиржах. Это может способствовать росту актива. Ниже добавляю скриншот доказательств. Обычно первыми листингуются на таких платформах, как Gate.io и Binance. Уникальная геймификация. Проект предлагает новые уровни за заработанные монеты, что привлекает людей. Многоуровневая партнерская программа. Приглашая людей по ссылке, вы стимулируете их к подобным действиям, создавая цепочечный эффект. Поддержка от ведущих криптобирж — OKX, Bybit, Binance EN, которые уже используют платформу. Развитие TON Space: Игра является частью развития платформы TON Space. Конференция в Дубае: После презентации на официальной конференции TON в Дубае, проект привлек 450 000 пользователей за три недели. Поддержка от TON и Telegram: Команды TON и Telegram активно продвигают игру, что способствует росту пользовательской базы официального кошелька TON в Telegram. Наличие Notcoin на coinmarketcap. Наличие Notcoin на holder.io. Наличие Notcoin на Bybit.

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance уже создала страницу для Notcoin

Игра также набрала популярность на рынке СНГ, что означает, что еще много потенциальных пользователей узнают о ней. Это может произойти, когда валюту листингуют на рынках.

Сколько будет стоить Ноткоин?

Текущая оценка цены: $1 — 100’000 $NOT

На мой взгляд, это вполне вероятный сценарий, учитывая общее количество предложений и потенциальные инвестиции. Наша цель — максимизировать количество токенов. Вот моя стратегия:

Покупка ТапБота в игре. С его помощью каждые 12 часов можно получать до 150 тыс. монет при повышении уровня мультитапа. Выполнение квестов. За каждый квест начисляют в среднем 100 тыс. монет. За выполненные квесты я уже заработал около 2 млн монет. Получение бонуса за переход в высшую лигу. Это также прибыльное занятие, принесет более 1 млн монет, но потребует активных действий. Приглашение друзей. За каждого приглашенного друга вы получите бонус, который поможет увеличить ваш баланс. Друзья также получат бонус, перейдя по вашей реферальной ссылке.

Листинг токена: когда и где?

Точная дата пока неизвестна. Но, согласно последним новостям, листинг ожидается на бирже BingX. Стоит заранее подготовиться и зарегистрировать аккаунт для оперативной продажи токенов в случае их листинга.

Регистрация доступна по ссылке https://t.me/notcoin_bot?start=r_573869_6413428

Поделитесь в комментариях, сколько монет вам уже удалось заработать. Помните, игра бесплатна, и это отличная возможность попробовать фармить монеты без вложений.