Как сообщает «НБН» со ссылкой на YouTube-канал аналитической компании 10X Research, эксперты цифрового рынка представили прогноз, касающийся потенциального «скачка» курса биткойна до 100 000 долларов.

Подобные ожидания финансистов основаны на оценивании исторических данных, нынешней рыночной динамике и внешних предпосылках, судя по всему, указывающих вероятный рост стоимости криптовалюты. В частности, биткойн регулярно достигает обновленного максимума каждые полгода, и усредненный рост, на протяжении последующих 3 месяцев, обычно составляет не менее 40 процентов.

Таким образом, с учетом, текущей стоимости биткойна в 73 000 долларов, аналитики полагают — к 27 января 2025 года, цифровая валюта, похоже, подрастет до 101 000 долларов, в том числе, и из-за эффекта «черной дыры». Указанной явление должно произойти, поскольку на фоне повышения курсе BTC, доминирование этой криптовалюты на рынке расширяется, и ведущий актив «втягивает» в себя прочий капитал, понижая ценность альтернативных «койнов».

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