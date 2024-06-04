Сегодня, с 3 по 4 июня 2024 года, в игре Hamster Kombat доступна новая комбинация карт, которые приносят игрокам дополнительные бонусы. Эти карты обновляются ежедневно, добавляя элемент неожиданности и стратегического планирования в игровой процесс.

Комбо карты на 3 июня

На 3 июня в игре Hamster Kombat активны следующие комбо карты:

TOP 10 GLOBAL RANKING — Эта карта позволяет игрокам попасть в топ 10 мирового рейтинга, что существенно увеличивает их шансы на получение наград. CEO — Карта, которая дает возможность занять место генерального директора, открывая доступ к уникальным ресурсам и возможностям. Licence Japan — Карта, предоставляющая лицензию на игру в Японии, что может увеличить количество доступных для игрока бонусов и улучшений.

Как получить бонусы за комбо карты

Сегодня, 3 июня, в 15:00 по киевскому времени, вышли новые комбо карты в Hamster Kombat. За использование этих карт игроки могут получить дополнительные 5 миллионов игровых монет. Не упустите шанс увеличить свой игровой капитал!

Бонус для новичков

Если вы только начали играть в Hamster Kombat, для вас доступен бонус в размере 25 000 монет. Это отличный стартовый капитал, который поможет быстрее освоиться в игре и начать получать удовольствие от процесса.

Уникальные особенности комбо карт

Комбо карты являются одной из самых увлекательных особенностей игры Hamster Kombat. Каждая карта имеет уникальные свойства, которые могут существенно повлиять на игровой процесс и дать игрокам значительное преимущество. Ежедневное обновление карт требует от игроков стратегического мышления и планирования, что делает игру более захватывающей и динамичной.

Перспективы вывода Hamster Kombat

Проект Hamster Kombat активно развивается и в скором времени планируется листинг токенов HMSTR. Это позволит начать торговлю Hamster на различных криптовалютных биржах. Точная дата листинга пока не определена, но ожидается, что это событие произойдет через месяц. Рассмотрим некоторые биржи, которые могут поддержать листинг Hamster:

Биржа OKX: Простота и дружественный интерфейс этой биржи делают её идеальной для новичков. MEXC поддерживает основные токены и строго соблюдает регулятивные стандарты, что вызывает высокий уровень доверия среди инвесторов. Биржа Bybit: Эта платформа лидирует в списке потенциальных бирж для листинга HMSTR благодаря своей большой базе пользователей и передовым технологиям. Bybit известна строгими мерами безопасности и широким ассортиментом доступных криптовалют. BINANCE: Децентрализованная биржа TON зарекомендовала себя как одна из самых надежных платформ с отличной поддержкой, удобными функциями финансирования и компетентным обслуживанием клиентов. Это делает её привлекательной для опытных трейдеров и институциональных инвесторов. Биржа Bingx: Эта платформа известна своей надежностью и удобством использования. Bingx предлагает конкурентные комиссии и сильную регулятивную поддержку, что делает её привлекательным выбором для трейдеров, ищущих стабильность и надежность.

Альтернативные игры для заработка в интернете

Если вы ищете способы заработка с минимальными вложениями или без них, кроме Hamster Kombat, существуют и другие альтернативы. Например, можно попробовать следующие проекты-кликеры:

Hamster Kombat продолжает радовать игроков новыми комбо картами и бонусами. Ежедневное обновление карт делает игру более интересной и непредсказуемой. Не упустите возможность получить значительные бонусы и укрепить свои позиции в игре, подписывайтесь на наш телеграм-канал и следите за обновлениями. Начинайте играть и побеждайте вместе с Hamster Kombat!