Синоптики предупреждают о резкой смене погоды и советуют быть осторожными

Важное Общество
Ник Петров0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

По прогнозам синоптиков в Украине ожидается резкое ухудшение погоды. Начиная с 22 января небо над Киевом затянется тучами, с утра ожидается небольшой дождь со снегом, а вот к вечеру снег усилится.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на gismeteo.ua.

Погода в Украине
В  Украине объявлено штормовое предупреждение. Фото gismeteo.ua.

А в западных и северных районах Украины уже днем 21 января ожидаются сильные порывы ветра до 15 – 20 м/сек. В этих регионах объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также:  13 декабря: Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

Синоптики предупреждают о том, что мощные порывы ветра могут повалить деревья и столбы линий электропередачи, повредить кровли домов и сорвать слабо закрепленные рекламные конструкции.

Людям рекомендуется, находясь на улице в ненастную погоду, обходить стороной рекламные щиты и другие шаткие конструкции и ни в каком случае не укрываться под деревьями.

Собственникам автомобилей необходимо ставить автомобили в гараж, а при их отсутствии – вдали от деревьев.

Читайте также:  Кабмин назначил языкового омбудсмена

Ранее сообщалось, что масштабные пожары в Австралии начали формировать опасную погоду. Горячий воздух, поднимаясь в атмосферу превращается в грозовые облака, которые в свою очередь приводят к появлению молний и возникновению новых очагов возгорания на зеленом континенте.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Похожие материалы

Eurostat подсчитал, сколько украинцев получили вид на жительство в ЕС

Таисия Слепцова

Мининформполитики презентовало танцевальный проект для воинов

Таисия Слепцова

Врач «Феофании» рассказал о состоянии здоровья освобожденных узников

Таисия Слепцова

Добавить комментарий