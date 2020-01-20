Синоптики предупреждают о резкой смене погоды и советуют быть осторожными

По прогнозам синоптиков в Украине ожидается резкое ухудшение погоды. Начиная с 22 января небо над Киевом затянется тучами, с утра ожидается небольшой дождь со снегом, а вот к вечеру снег усилится.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на gismeteo.ua.

А в западных и северных районах Украины уже днем 21 января ожидаются сильные порывы ветра до 15 – 20 м/сек. В этих регионах объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики предупреждают о том, что мощные порывы ветра могут повалить деревья и столбы линий электропередачи, повредить кровли домов и сорвать слабо закрепленные рекламные конструкции.

Людям рекомендуется, находясь на улице в ненастную погоду, обходить стороной рекламные щиты и другие шаткие конструкции и ни в каком случае не укрываться под деревьями.

Собственникам автомобилей необходимо ставить автомобили в гараж, а при их отсутствии – вдали от деревьев.

Ранее сообщалось, что масштабные пожары в Австралии начали формировать опасную погоду. Горячий воздух, поднимаясь в атмосферу превращается в грозовые облака, которые в свою очередь приводят к появлению молний и возникновению новых очагов возгорания на зеленом континенте.