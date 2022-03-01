Свою речь Турчинов адресовал «адекватным россиянам» и «порабощенным народам Российской империи», которые должны бороться против главы страны-оккупанта. Бывший секретарь СНБО обратился к гражданам РФ из штаба территориальной обороны украинской столицы, информирует «НБН».

Политик заявил, что сейчас пришло время восстать против Путина, который унижает и предает своих соотечественников, постоянно подвергая их жизни опасности. Он посоветовал россиянам повесить «старого маразматика» на Красной площади рядом с мавзолеем. По его мнению, эта «инсталляция» позволит гражданам Российской Федерации жить достойно.

Напомним, что глава Украины Владимир Зеленский опубликовал трогательное видео с воинами ВСУ. Наши защитники обратились к простым украинским гражданам.