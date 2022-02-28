Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Facebook-страницу Владимира Зеленского.

На официальных страницах президента Владимира Зеленского в социальных сетях Facebook и Instagram появилось трогательное патриотическое видео.

В ролике украинские защитники говорят украинцам, что они за их надежными спинами.

«Вы за нашими спинами. Вот такие, тоже надежные, прикрываете наш тыл. Сделайте так, чтобы мы вами гордились. И мы вернемся, вернемся и будем жить», — сказано на видео.

Глава государства лаконично подписал кадры – #БудемоЖити.

Ролик быстро распространился социальными сетями. Украинцы пишут, что они верят в ВСУ и светлое будущее Украины.

«Мы молимся за Украину, за наших защитников, за Украину. Мы верим в светлое будущее. Слава Украине!». «Боже, храни наших людей и наших воинов». «Господи, сохрани нашу землю и народ Украины», — пишут украинцы. «Будем жить. Слава Украине! Героям Слава!», — добавляют комментаторы.

Также украинцев поддерживают граждане других государств – Финляндии, Грузии, Эстонии и других.

«Наши сердца с вами. Слава Украине! Героям Слава! Вы выиграете эту войну», — пишут граждане других стран.

Стоит добавить, что в условиях войны действия президента Зеленского поддерживает рекордное количество украинцев.