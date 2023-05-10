О том, что дело касается лиц, имеющих определенные сложности с состоянием здоровья, позволяющими рассчитывать на временное/пожизненное освобождение от призыва даже в период военного положения, пишет «НБН», ссылаясь на статью 23-ю ЗУ «О мобилизационной подготовке и мобилизации», опубликованную на официальной странице Верховной Рады Украины.

В соответствии с этим документом, не смогут мобилизовать лиц, признанных частично непригодными/полностью непригодными к военной службе, включая снятие с воинского учета, при условии получения надлежащего заключения военно-врачебной комиссии. Например, в приказе «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ», от мобилизации/военной службы освобождаются особы с тяжелыми патологиями и заболеваниями:

расстройством психики/поведения;

заболеванием нервной системы;

заболеванием органов зрения;

болезнью органов слуха;

онкологией;

ВИЧ-инфекцией;

гепатитом;

заболеванием системы кровообращения;

болезнью дыхательной системы;

патологией мочеполовой системы;

болезнью опорно-двигательного аппарата;

заболеванием пищеварительной системы.

Ранее мы писали, что военком рассказал, что нужно взять с собой при отправке в учебную часть.