О том, что дело касается лиц, имеющих определенные сложности с состоянием здоровья, позволяющими рассчитывать на временное/пожизненное освобождение от призыва даже в период военного положения, пишет «НБН», ссылаясь на статью 23-ю ЗУ «О мобилизационной подготовке и мобилизации», опубликованную на официальной странице Верховной Рады Украины.
В соответствии с этим документом, не смогут мобилизовать лиц, признанных частично непригодными/полностью непригодными к военной службе, включая снятие с воинского учета, при условии получения надлежащего заключения военно-врачебной комиссии. Например, в приказе «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ», от мобилизации/военной службы освобождаются особы с тяжелыми патологиями и заболеваниями:
- расстройством психики/поведения;
- заболеванием нервной системы;
- заболеванием органов зрения;
- болезнью органов слуха;
- онкологией;
- ВИЧ-инфекцией;
- гепатитом;
- заболеванием системы кровообращения;
- болезнью дыхательной системы;
- патологией мочеполовой системы;
- болезнью опорно-двигательного аппарата;
- заболеванием пищеварительной системы.
Ранее мы писали, что военком рассказал, что нужно взять с собой при отправке в учебную часть.