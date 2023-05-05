О том, что мобилизационный процесс затрагивает не только ранее служивших украинцев, но и и граждан, не имеющих опыта службы в армии, потому нужно знать, какие вещи брать, если отправляют в учебную часть, пишет «НБН», ссылаясь на объяснение начальника Буринского ТЦК и СП Сергея Павлова, опубликованное в «Суспільном».

По словам Павлова, перед направлением на обучение воинским обязанностям, не стоит докупать какую-либо армейскую экипировку, поскольку всеми вещами, призывника обязаны обеспечить в части, и это касается карематов, вещевых мешков, формы и прочего подобного снаряжения, так как в соответствии с действующими нормами, военнослужащему выдают практически все необходимое, за исключением того, во что иногда, подчеркнул военком, следует переодеться – «трусов и носков».

Ранее мы писали о том, в какой ситуации повестка считается лично врученной без присутствия военнообязанного.