О том, какие тарифы, согласно предварительным подсчетам, могут быть вскоре введены в нашей стране, пишет «НБН», ссылаясь на сообщение представителя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Украины Сергея Нагорняка, прозвучавшее в эфире YouTube-канала «ТелеканалРада».

По словам Нагорняка, даже если тариф на «свет» вырастет (как предлагают в Раде) до 2,88 гривны/кВт-час, украинские потребители станут платить несколько больше, чем ранее — в среднем от 150 до 200 гривен, что якобы не сильно ударит по кошельку. Кроме того, предлагается не просто пересмотреть стоимость электроэнергии, отказавшись от прежней дифференциации, а и установить единую тарификацию для всех, без исключения, бытовых потребителей.

Напомним, что на данный момент, украинцы платят:

1,44 гривны/кВт-час, если потребляют в месяц не более 250 кВт/часов;

1,68 гривны/кВт-час, если потребляют в месяц от 250 кВт/часов.

Ранее мы писали о том, что эксперт рассказал, как изменения тарифов на электроэнергию отразится на бизнесе в Украине.