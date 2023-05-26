О том, к каким последствиям могут привести подобные нововведения, пишет «НБН», ссылаясь на экспертное мнение исполнительного директора «Экономического дискуссионного клуба» Олега Пендзина, опубликованное в «Новини.Live».

Напомним, что 23-го мая в НКРЭКУ увеличили тарифы на поставку электрической энергии практически всем операторам систем распределения (ОСР/облэнерго): в июне, а также с июля по декабрь 2023-го года, стоимость распределения электричества подрастет, в среднем, от 25 до 50 процентов.

По словам Пендзина, это решение Нацкомиссии об увеличении тарифов на электричество для облэнерго не должно отразиться на бытовых потребителях в Украине, однако рост цен транспортировки электроэнергии, безусловно, ударит по бизнесу, поскольку тот будет вынужден платить больше. Таким образом, украинцам стоит подготовиться к тому, что в ближайшее время, вырастет стоимость всех товаров и услуг, и это вполне ожидаемо.

Ранее мы писали о том, что в Нацкомиссии-регуляторе пояснили, какими должны быть тарифы на «свет» в Украине.