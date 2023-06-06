О том, что спущенная вода от Каховской ГЭС уже прошла половину пути, и потому критически высокий подъем уровня Днепра ожидается ближе к 11-ти часам сегодняшнего утра, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Херсонского областного совета Александра Самойленко, прозвучавшее эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Самойленко, на данный момент, фиксируется подтопление Тягинки, расположенной на полпути к Херсону, но на территории самого города, пока не возникла кризисная ситуации. Предполагается, что здания в микрорайоне «Остров» вскоре будут частично подтоплены, и потому специалисты ГСЧС Украины приступили к полноценным предварительным работам при участии служб санитарно-эпидемиологического режима, так как бурное течение принесет с собой ту грязь, которая неблагоприятно повлияет на состояние здоровья людей. Также, к этой угрозе заранее подготовлены все медицинские учреждения города, поскольку еще с 20-го октября прошлого года, было известно о вероятном минировании плотины данной электростанции.

Стоит отметить, что согласно планам местных властей, первоочередно эвакуируют жителей Бериславского и Херсонского районов, которые расположены в низовьях рек Днепр и Ингулец.

Ранее мы писали о том, что Данилов рассказал, какая катастрофа длиною в 10 лет ожидает Крым из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС.