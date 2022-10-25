В интервью британскому изданию Sky News Данилов заявил, что если российские захватчики устроят взрыв дамбы Каховской ГЭС, Крымский полуостров останется без водоснабжения на долгие годы, информирует «НБН».

По словам секретаря СНБО, теракт оккупантов на гидроэлектростанции лишит Крым воды минимум на 10-15 лет, а возможно и навсегда. Чиновник отметил, что в таком случае возникает вопрос к стране-агрессору, зачем ей аннексированный полуостров, если она собирается оставить его без водоснабжения.

Об этом ранее говорил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Глава ГУР МОУ отмечал, что взрыв на Каховской ГЭС приведет к тому, что Запорожская АЭС и Северо-Крымский канал не смогут нормально функционировать.

По данным украинской разведки, захватчики задумали подорвать дамбу и агрегаты гидроэлектростанции еще в апреле. Тогда же оккупанты заминировали эти объекты, добавив на прошлой неделе грузовики со взрывными устройствами.