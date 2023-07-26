О том, что существуют веские предпосылки, свидетельствующие об изменении курса американской валюты в ближайшие дни, пишет «НБН», ссылаясь на прогноз, предоставленный руководителем аналитического отдела «Международной академии биржевой торговли» Андреем Шевчишиным, который опубликовал «24-канал».

По словам Шевчишина, курс доллара на этой неделе может резко измениться, из-за того, в этот период НБУ откорректирует учетную ставку — годовые проценты, под которые банк-регулятор ссужает национальную валюту различным коммерческим финучреждениям. На данный момент, учетная ставка установлена на отметке в 25 процентов, но среди финансовых аналитиков доминирует мнение, что ее могут снизить на 3-5 процентв. Вследствие таких изменений, вероятны колебания на валютном рынке в сторону повышения курса иностранных валют, и, соответственно, падения гривны.

Ранее наш информационный портал писал о том, что эксперт рассказал, когда НБУ может отменить фиксированный курс доллара.