О том, что подобные цели указаны в обновленной стратегии Национального Банка Украины, и, похоже, привязку к фиксированному курсу доллара могут отменить в начале следующего года, пишет «НБН», ссылаясь на прогноз финансового аналитика ICU Михаила Демкива, опубликованный «Обозревателем».

По словам Демкива, в вышеуказанном документе «между строк» можно прочитать — переход к плавающему курсу вероятен не в ближайшее время (в 2022-м году национальную валюту принудительно перевели с курса в 29 гривен/доллар на 35 гривен/доллар), и весьма вероятна похожая «перестановка курса на новый фиксированный уровень», естественно, в сторону повышения, то есть банк-регулятор примет решение «отпустить» гривну, однако «не очень резко», если учитывать все ограничения, «которые еще существуют», и это будет происходить постепенно, так как доллар пока колеблется «в обе стороны».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в НБУ сделали прогноз относительно роста заработных плат украинцев.