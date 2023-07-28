О том, что в профильном комитете порекомендовали парламенту принять за основу проект закона №9453 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пропорционального исчисления страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины», пишет «НБН», ссылаясь на материал, опубликованный на официальной странице комитета ВРУ по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов.

Если указанный законопроект вступит в силу, то:

при оформлении пособия учтут стаж, обретенный в государствах-участницах СНГ, с которыми ранее расторгли надлежащие пенсионные соглашения, а также период вынужденной эмиграции;

определять размер пенсии станут исходя из сумм единого социального взноса, отчисленного в нашей стране;

предоставят возможность гражданам Украины, временно находящимся за границей, право на оформление пособий посредством обращения в дипучреждения;

засчитают стаж работы украинцев на временно захваченном Крымском полуострове согласно декларативному принципу (необходимо заявление о том, что те не получают одновременно пособия от РФ);

не учтут в стаже работу на страну-агрессор с 19-го февраля 2014-го года: военную службу в силовых структурах/на должностях госслужбы/в органах местного самоуправления/прочих госорганах РФ/в оккупационных администрациях.

Ранее мы писали о том, что в Минреинтеграции сообщили об изменениях сроков прохождения обязательной идентификации пенсионерами.