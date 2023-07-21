О том, что ВПЛ стали массово получать SMS-сообщения от указанного банка — до 1-го сентября следует обратиться в ближайшее отделение, где и пройти идентификацию, но по причине действия военного положения в нашей стране, подобная процедура будет отсрочена, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

В соответствии с информацией, опубликованной Минреинтеграции:

получателям соцпомощи/пенсий из категории ВПЛ, сроки физической идентификации в отделениях банков продлят до конца января 2024-го года;

получателям госпособий на проживание, идентификацию не надо проходить вообще, так как с 1-го августа сроки начисления выплат сократят до полугода.

Кроме того, «Ощадбанк» обязали прекратить SMS-рассылку относительно необходимости прохождения физической идентификации до 1-го сентября.

Ранее мы писали о том, в каких трех регионах Украины выплачивают самые низкие пенсионные пособия.