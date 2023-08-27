О том, что с приходом сентября, правила выделения госпомощи ужесточат в очередной раз, и без соцвыплат могут остаться дополнительные категории внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ), пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Минсоцполитики Украины.

В частности, со следующего месяца, выплаты отменят, если любой из членов семьи ВПЛ подпал под нижеуказанные критерии:

покупал авто, с момента производства которого прошло менее 5-ти лет;

единоразово приобрел товары/активы на сумму более 100 000 гривен (касается объектов недвижимости, земли, ценных бумаг, виртуальных активов, товаров долгосрочного применения, валюты других государства, драгметаллов);

имеет на депозитных счетах/в облигациях внутреннего госзайма (ОВГЗ) суммарно более 100 000 гривен;

располагает пригодным для проживания жильем, площадь которого составляет от 13,65 квадратного метра на человека в регионах, не включенных в перечень временно оккупированных или таких, где ведутся/велись боевые действия;

приобрел жилую недвижимость за средства денежной компенсации, выделенной местным/гос- бюджетом;

находится на полном гособеспечении/в колонии или тюрьме.

Ранее мы писали о том, что в Минреинтеграции объяснили, за что еще у переселенцев могут отобрать соцвыплаты.