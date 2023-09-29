О том, что ВПК нашей страны на данный момент запущен «на максимальную мощность», вопреки достаточно сложным процессам, пишет «НБН», ссылаясь на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, прозвучавшее в интервью на YouTube-канале Натальи Мосейчук.

По словам Данилова, люди, сомнительно высказывающиеся о потенциале украинского военно-промышленного комплекса, на самом деле «не понимают, что такое собственный ВПК», поскольку полагают — «кто-то там сидит и не хочет ничего делать», а в действительности, все соответствующие предприятия запущены «на максимальную мощность».

Секретарь СНБО подчеркнул, что производство оружия не является каким-то «выпеканием хлеба», а отличается весьма «сложным процессом», и если бы у Украины были варианты без посторонней помощи на 100 процентов закрывать все потребности, то это было бы сделано давно, однако сейчас — «физически невозможно».

В частности, речь идет о производстве патронов, снарядов и пороха, которые в текущий момент, из-за продолжительности процесса изготовления, фактически «на вес золота», так как «в современном мире этим занимается преимущественно частный бизнес», пока полноценно не допущенный в эту сферу нашей страны.

Ранее мы писали о том, что Данилов ответил политикам, которые критикуют контрнаступление ВСУ, высказавшись о поддержке Украины Западом.