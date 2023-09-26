Данилов напомнил о том, что, если бы украинцы не дали отпор российским оккупантам в начале полномасштабного вторжения, боевые действия уже были бы в Европе. Поэтому Запад, предоставляя помощь нашей стране, помогает и себе.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на испанское издание ABC.

По словам секретаря СНБО, между Украиной и западными государствами отличная координация, Киев не только получает от них оружие и технику, а и имеет возможность отправлять туда защитников на обучение.

Также чиновник ответил западным политикам, которые критикуют темпы масштабной операции ВСУ. Данилов заявил, что предпочитает говорить не «контрнаступление», а словосочетание «широкомасштабная война». Кроме того, наши военнослужащие лучше знают, как им нужно решать тактические и стратегические задачи на фронте.

Секретарь СНБО добавил, что борьба украинцев за независимость не должна ослабляться действиями государств-союзников, чтобы Альянсу не пришлось воевать с РФ.

Напомним, Данилов рассказал, смогут ли ВСУ применять ракеты ATACMS, которые Украина получит от США, для ударов по объектам на территории России.