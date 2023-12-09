О том, что парламентарии в предварительном чтении поддержала штрафные санкции, затрагивающие и граждан, и предпринимателей, игнорирующих правила подобной безопасности, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале нардепа Ярослава Железняка.

Как стало известно, дело касается законопроекта № 10195, предусматривающего несение административной ответственности за нарушение комендантского часа: штрафы для граждан-нарушителей будут варьироваться в диапазоне от 8 500 до 17 000 гривен, а при повторном несоблюдении, такие суммы станут удваивать.

При этом, бизнес понесет гораздо большее финансовое наказание: за первое нарушение — от 51 000 до 102 000 гривен; за второе, совершенное на протяжении 12 месяцев — от 170 000 до 340 000 гривен.

Ранее мы писали о том, что в Раде предлагали ввести огромные штрафы за торговлю российским ПО в Украине.