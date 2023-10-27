О том, что парламентарии намерены запретить продажу популярных программ, помогающих не только в ведении налогового и бухгалтерского учета, но и в целом — в автоматизации множества процессов, поскольку это ПО разработано российской компанией «1С», пишет «НБН», ссылаясь на законопроект № 10186, опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, документом предлагается исключить возможность реализации на территории Украины вышеописанного программного обеспечения от «1С», предусмотрев нижеуказанные штрафы (однако в законопроекте не указано, кто подпадет под финансовые кары — продавец или покупатель):

при первом нарушении — в размере 6 700 000 гривен;

при повторном нарушении, зафиксированном в течение года — 13 400 000 гривен.

Ранее мы писали о том, что некоторых ВПЛ могут оштрафовать на 5 100 гривен за отказ от регистрации на новом месте жительства.