О том, что посреди дня этого воскресенья, 31-го декабря, в городе Кропивницкий Кировоградской области прозвучало несколько взрывов, — средства и силы ПВО эффективно отработали по вражеским ракетам, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале главы местной ОВА Андрея Райковича.

По словам Райковича, Кировоградская область в очередной раз оказалась под вражескими обстрелами, однако, благодаря результативным действиям защитников украинского неба, слишком значительных негативных последствий не зафиксировано. Только в Кропивницком районе, из-за падения обломков вражеской ракеты — повреждены линия электропередач и здание зернохранилища.

Кроме того, в соответствии с предварительной информацией, пострадавших среди мирного населения — нет.

Ранее мы писали о том, что Министерство внутренних дел Украины опубликовало фотосвидетельства военных преступлений оккупантов, совершенных в Харькова 30-го декабря.