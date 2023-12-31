О том, что в соответствии с предварительной информацией, субботним вечером «вторая армия мира» обстреляла указанный город не менее 6 раз, применив модифицированный ракеты от ЗРК С-300, пишет «НБН», ссылаясь на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.

Как стало известно, в результате российского обстрела, зафиксированы ранения различной степени тяжести у 28 человек (среди них — двое детей) и гибель 3 мирных жителей. Также, есть значительные повреждения у 12 многоквартирных домов, 13 частных домовладений, 1 медучреждения, 1 гостиничного комплекса, 1 детского сада, нескольких торговых помещений, 1 газопровода и множества автомобилей.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Генштабе ВСУ сообщили, сколько российско-иранских «Гераней2-Шахедов» было успешно уничтожено в ночь на 31-е декабря.