О том, что в нашей стране разрабатывается проект так называемого «цифрового рекрутинга» в украинские войска, и данная программа будет нацелена на интенсивный поиск операторов беспилотников, пишет «НБН», ссылаясь на заявление вице-премьера и главы Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова, озвученное в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Федорова, указанный проект уже находится на финальной стадии — стартовало несколько бета-тестирований с бригадами Сил Обороны. В частности, осуществляется поиск таргетированных пилотов-операторов для подразделений ударных беспилотников. Таким образом, с учетом анализирования процесса, можно узнать, стоит ли рассчитывать на обратную связь от намеревающихся пополнить ряды ВСУ.

Глава Минцифры акцентировал:

Сложно запустить этот проект, потому что нужно перестраивать систему. Систему, где нет ТЦК, где, по сути, рассказывается о возможностях, преимуществах и возможном опыте.

Ранее мы писали о том, что в оборонном комитете ВРУ объясняли, почему законопроект о мобилизации не примут в первоначальном варианте.