О том, что жителям временно оккупированной части Херсонской области, россияне обещают выдавать льготный уголь лишь при наличии паспорта государства-террориста, пишет «НБН», ссылаясь на материал, обнародованный «Центром национального сопротивления».

Кроме того, украинцам, не имеющим паспорта РФ, фактически закрывают возможности на приобретение необходимого зимнего топливо в самостоятельном порядке, попросту обрекая граждан на холодную смерть.

Следует отметить, что на данный момент на ВОТ Херсонщины фиксируются минусовые температурные показатели, при этом, существенное количество населенных пунктов остается без электроэнергии, вследствие абсолютной неспособности оккупационных «властей» обеспечить жизнедеятельность указанного региона.

Ранее мы писали о том, что в ЦНС рассказывали, как оккупационные «власти» цинично воспользовались инцидентом со сбросом авиабомбы самолетом ВКС РФ на Рубежное.