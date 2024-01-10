О том, что в понедельник, 8-го января, «второй армией мира» была сброшена авиабомба на территорию временно захваченного украинского города Рубежное в Луганской области, и это послужило поводом российским «властям» для проведения определенных операций, пишет «НБН», ссылаясь на «Центр национального сопротивления».

Как стало известно, представителями местной оккупационной администрации, данная ситуация была использована для введения интенсивных «чисток» в городе — из разбомбленного района выселили не менее 300 человек, в жилье которых захватчики сразу провели обыски в их отсутствие.

В частности, пострадавших украинцев удерживали во временных пунктах, где помимо вышеописанного, проверили их персональную информацию, данные на смартфонах и наличие российского паспорта, в итоге задержали ряд лиц, подозреваемых в нелояльности к государству-террористу.

Ранее мы писали о том, что глава Сумской ОВА рассказывал, как изменился тип воздушных атак оккупантов на регион.